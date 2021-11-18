Лагерь у границы опустел. Беларусь переместила мигрантов в логистический центр
В четверг, 18 ноября, участок польской границы около пункта пропуска Брузги опустел. Беларусь переместила мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную службу Польши в Twitter.
Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и о перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.
Так, иностранцев уже направили в центр, расположенный в нескольких сотнях метров. Мигранты покинули стихийные лагеря.
БЕЛТА пишет, что в центрах мигрантов обеспечили горячим питанием, чистой водой, спальными местами в тепле. Также там людям выдается сменная одежда.
Dziś koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało. Służby białoruskie skierowały cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajdującego się kilkaset metrów dalej.#zgranicy pic.twitter.com/EfqAztxU3Q— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021
Напомним, министр внутренних дел Словении, которая сейчас председательствует в ЕС, Алеш Хойс заявил, что Европейский союз должен закрыть свои внешние границы, чтобы сдерживать мигрантов, которым больше не рады в ЕС. При этом он подчеркнул, что границы ЕС должны быть защищены заборами, в случае необходимости.