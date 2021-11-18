Табір біля кордону спустів. Білорусь перемістила мігрантів в логістичний центр

Фото: Білорусь перемістила більшість мігрантів, які перебували на кордоні з Польщею (Getty Images)

У четвер, 18 листопада, ділянка польського кордону біля пункту пропуску Брузги спорожніла. Білорусь перемістила мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Twitter.

Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та переміщення людей до прикордонного транспортно-логістичного центру. Так, іноземців вже направили до центру, розташованого за кількасот метрів. Мігранти залишили стихійні табори. БЕЛТА пише, що в центрах мігрантів забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями в теплі. Також там людям видається змінний одяг. Dziś koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało. Służby białoruskie skierowały cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajdującego się kilkaset metrów dalej.#zgranicy pic.twitter.com/EfqAztxU3Q — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021