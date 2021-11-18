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Табір біля кордону спустів. Білорусь перемістила мігрантів в логістичний центр

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Білорусь, Четвер 18 листопада 2021 19:38
Табір біля кордону спустів. Білорусь перемістила мігрантів в логістичний центр Фото: Білорусь перемістила більшість мігрантів, які перебували на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 18 листопада, ділянка польського кордону біля пункту пропуску Брузги спорожніла. Білорусь перемістила мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Twitter.

Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та переміщення людей до прикордонного транспортно-логістичного центру.

Так, іноземців вже направили до центру, розташованого за кількасот метрів. Мігранти залишили стихійні табори.

БЕЛТА пише, що в центрах мігрантів забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями в теплі. Також там людям видається змінний одяг.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз головує в ЄС, Альош Хойс заявив, що Європейський союз має закрити свої зовнішні кордони, щоб стримувати мігрантів, яким більше не раді в ЄС. При цьому він наголосив, що кордони ЄС мають бути захищені парканами, у разі потреби.

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