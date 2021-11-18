Табір біля кордону спустів. Білорусь перемістила мігрантів в логістичний центр
У четвер, 18 листопада, ділянка польського кордону біля пункту пропуску Брузги спорожніла. Білорусь перемістила мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну службу Польщі у Twitter.
Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та переміщення людей до прикордонного транспортно-логістичного центру.
Так, іноземців вже направили до центру, розташованого за кількасот метрів. Мігранти залишили стихійні табори.
БЕЛТА пише, що в центрах мігрантів забезпечили гарячим харчуванням, чистою водою, спальними місцями в теплі. Також там людям видається змінний одяг.
Dziś koczowisko w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach opustoszało. Służby białoruskie skierowały cudzoziemców do centrum transportowo-logistycznego znajdującego się kilkaset metrów dalej.#zgranicy pic.twitter.com/EfqAztxU3Q— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 18, 2021
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз головує в ЄС, Альош Хойс заявив, що Європейський союз має закрити свої зовнішні кордони, щоб стримувати мігрантів, яким більше не раді в ЄС. При цьому він наголосив, що кордони ЄС мають бути захищені парканами, у разі потреби.