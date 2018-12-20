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На табір біженців в Мексиці напали

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 02:06
На табір біженців в Мексиці напали
Иллючтративное фото (twitter.com flipboard.com)

Невідомі розпилили сльозогінний газ в таборі біженців

На табір для мігрантів з Центральної Америки "Барреталь" в мексиканському місті Тіхуана на кордоні з США напали невідомі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Televisa.

Зазначається, що зловмисники розпилили сльозогінний газ на території центру тимчасового розташування. В результаті нападу постраждали декілька мешканців табору, серед них є жінки і діти. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує. Затримати нападників не вдалося.

Відомо, що зараз у таборі перебувають близько 3 тис. мігрантів, в основному - вихідців з Гондурасу.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року в Мексиці сотні мігрантів намагалися прорватися через кордон в Сполучені Штати Америки. Після цього випадку Сполучені Штати закрили кордон з Мексикою через спроби мігрантів її прорвати.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМексикаМігрантиБіженці
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