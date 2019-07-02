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Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ


Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МФВ.

"Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов", - написала Лагард в Twitter.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард Дэвид Липтон.

Кристин Лагард с 2005 года была министром внешней торговли Франции, с 2007 года - министром экономики и финансов. МВФ Лагард возглавила в 2011 году, после отставки на фоне сексуального скандала Доминика Стросс-Кана.

Напомним, на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза сегодня, 2 июля, согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. 

На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

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