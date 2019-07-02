ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ

Новости » Политика    02.07.2019 - 21:49
Лагард приостанавливает исполнение обязанностей главы МВФ
Фото: Кристин Лагард (IMF.org)

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МФВ.

"Для меня большая честь быть номинированной на пост президента ЕЦБ. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов", - написала Лагард в Twitter.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард Дэвид Липтон.

Кристин Лагард с 2005 года была министром внешней торговли Франции, с 2007 года - министром экономики и финансов. МВФ Лагард возглавила в 2011 году, после отставки на фоне сексуального скандала Доминика Стросс-Кана.

Напомним, на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза сегодня, 2 июля, согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. 

На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

Зеленский пригласил в Киев миссию МВФ для обсуждения новой программы Тимошенко рассказала, как договариваться с МВФ, не повышая тарифов
Новости Украины МВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь