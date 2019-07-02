Лагард зупиняє виконання обов'язків глави МВФ

Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Крістін Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника МВФ

Крістін Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з висуненням своєї кандидатури на пост голови Європейського центробанку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МФВ.

"Для мене велика честь бути номінованою на пост президента ЄЦБ. У світлі цього і за рекомендацією Комітету з етики Виконавчої ради МВФ я вирішила тимчасово відмовитися від своїх обов'язків в якості керуючого директора МВФ на період висунення кандидатів", - написала Лагард в Twitter.

Обов'язки директора-розпорядника МВФ буде виконувати перший заступник Лагард Девід Ліптон.

Крістін Лагард з 2005 року була міністром зовнішньої торгівлі Франції, з 2007 року - міністром економіки і фінансів. МВФ Лагард очолила в 2011 році, після відставки на тлі сексуального скандалу Домініка Стросс-Кана.

Нагадаємо, на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу сьогодні, 2 липня, погодили "пакет" кандидатур на ключові посади в політичних та економічних структурах ЄС.

На посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку.