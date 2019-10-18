Лагард назначена главой Европейского центрального банка

Европейский совет назначил экс-главу МВФ Кристин Лагард на пост президента Европейского центрального банка сроком на восемь лет без возможности продления. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Согласно сообщению, Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года.

Напомним, 2 июля 2019 года Европейский совет одобрил кандидатуру Кристин Лагард на пост президента Европейского центрального банка. Совет по экономическим и финансовым вопросам выпустил официальную рекомендацию 9 июля 2019 года. Европейский парламент и Европейский центральный банк представили свои мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября 2019 года и 25 июля 2019 года.

В статье 283 (2) Договора о функционировании Европейского союза говорится, что назначения в исполнительный совет ЕЦБ производятся Европейским советом после консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих Европейского центрального банка.

Исполнительный совет ЕЦБ отвечает за реализацию денежно-кредитной политики в зоне евро. Он состоит из президента, вице-президента и четырех других членов, назначаемых на восьмилетний срок без возможности продления. Совет управляющих состоит из шести членов исполнительного совета и управляющих национальных центральных банков стран-членов еврозоны.

Напомним, Кристин Лагард занимала пост директора-распорядителя Международного валютного фонда с июля 2011 года. В июле 2019 года она подала в отставку после того, как она была выдвинута на пост главы ЕЦБ,