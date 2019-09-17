ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка

Новости » В мире    17.09.2019 - 13:32
Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы Европейского центробанка
Фото: Кристин Лагард (flickr.com/poroshenkopetro)

За ее кандидатуру проголосовали 394 депутата

Депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Сообщается, что за назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Ранее кандидатуру Лагард поддержал комитет ЕП по экономике и монетарным делам.

Теперь лидеры стран - членов ЕС на саммите 17-18 октября должны утвердить ее назначение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что уходит в отставку. Ее заявление об отставке вступит в силу 12 сентября.

Кроме того, 9 июля Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов Европейского союза, официально утвердил кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Следующим шагом будут консультации с управляющим советом ЕЦБ, а окончательно утвердить Лагард на посту главы ЕЦБ может Европейский парламент в октябре 2019 года.

Всемирный банк планирует новые энергетические проекты в Украине Глава Всемирного банка обсудил с руководством НБУ проблемные кредиты банков
Новости Украины ЕвропарламентКристин Лагардбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь