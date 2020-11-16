Лачинский коридор в Нагорном Карабахе откроется сегодня, - Пашинян

Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, который продолжит соединять Армению и регион, откроется 16 ноября. Беженцы смогут безопасно вернуться в Степанакерт и другие населенные пункты, которые не переданы Азербайджану.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в местном парламенте.

"Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт", - заявил Пашинян.

Лачинский коридор - 6-км горный коридор, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. На сегодня по ущелью проходит автодорога Ереван - Горис - Степанакерт.

Согласно мирным соглашениям, Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору мирных граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Напомним, РБК-Украина в материале "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе" писало, что вдоль Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы с бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган попросил парламент разрешить отправку военных в Азербайджан.