Лачинський коридор в Нагірному Карабасі відкриється сьогодні, - Пашинян

Лачинський коридор у Нагірному Карабасі, який продовжить з'єднувати Вірменію і регіон, відкриється 16 листопада. Біженці зможуть безпечно повернутися до Степанакерта та інших населенів пунктів, які не передані Азербайджану.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи в місцевому парламенті.

"Дорога через Лачинський коридор сьогодні відкриється і буде безпечно функціонувати. Громадяни Карабаху вже досить хорошими темпами повертаються до Степанакерта", - заявив Пашинян.

Лачинський коридор - 6-км гірський коридор, який з'єднує Вірменію і Нагірний Карабах. На сьогодні по ущелині проходить автодорога Єреван - Горіс - Степанакерт.

Згідно з мирними угодами, Азербайджан гарантує безпеку руху по Лачинському коридору мирних громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі" писало, що вздовж Лачинського коридору будуть розміщені російські миротворці з бронетранспортерами, автомобільною та спеціальною технікою.

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган попросив парламент дозволити відправку військових в Азербайджан.