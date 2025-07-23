Labubu или Lafufu? Как не купить игрушку, которая представляет угрозу для детей

Если ваши дети (или вы сами) увлечены популярными пушистыми куклами Labubu, вам стоит знать о серьезной угрозе. По всему миру активно изымают поддельные версии этих игрушек, которые могут представлять значительный риск для здоровья и безопасности.

Что такое Лафуфу, чем они отличаются от Лабубу и почему могут быть опасными, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на WWD .

Lafufu вместо Labubu?

Labubu - это милые, немного монструозные куклы-коллекционные предметы, созданные гонконгским художником Касингом Лунгом.

Их популярность стремительно возросла в последние месяцы, и даже знаменитости, такие как Дуа Липа и Рианна, были замечены с этими "жуткими существами" на своих сумках.

Особая привлекательность Labubu заключается в "элементе слепой коробки" - вы никогда не знаете, какая именно кукла достанется вам, пока не откроете упаковку. Это побуждает коллекционеров покупать их целыми партиями.

Как и с любым популярным товаром, растущий спрос на оригинальные Labubu привел к появлению множества подделок.

Эти фальшивки получили название "Лафуфусы" - дешевые имитации, созданные ради быстрого заработка на тренде. Их можно найти везде - от небольших магазинов до обманчиво похожих на оригинальные вебсайтов и даже у уличных торговцев.

Понятно, что родители, которых дети уговаривают приобрести желанную куклу, могут соблазниться на более дешевую подделку.

Однако производители настойчиво предостерегают от этого! "Лафуфусы" не прошли необходимых проверок на соответствие торговым стандартам, санитарным нормам и безопасности, которые являются обязательными для игрушек. Это означает, что их безопасность для малышей не может быть гарантирована.

Какая опасность скрывается в подделках?

Главная угроза "Лафуфусов" - это мелкие детали, которые могут отпадать и представлять опасность удушья для маленьких детей.

Во многих странах мира уже выпустили официальные предупреждения и фальшивые игрушки начали изымать из магазинов.

"Предприятия и потребители должны знать, что эти поддельные версии коллекционных кукол-игрушек потенциально опасны и могут представлять опасность удушья для маленьких детей", - указано в предупреждениях.

Стоит добавить, что все изъятые товары имели низкое качество и не имели надлежащей маркировки безопасности и/или торговых марок, как того требует законодательство ЕС.

"У них были неплотно прилегающие части, которыми маленькие дети могли подавиться", - добавляют производители.

Лафуфу может быть опасна для ребенка (фото: Getty Images)

Как отличить оригинальный Labubu от опасной подделки?

Хотя "Лафуфусы" могут выглядеть похожими на оригинал, существуют четкие признаки, которые помогут вам распознать фальшивку:

Качество швов и деталей

У подделок часто заметны низкое качество швов, неаккуратное исполнение, а также могут отпадать руки и ноги.

Количество зубов

Это одно из самых заметных отличий. Настоящие Labubu имеют ровно девять зубов. Если их больше или меньше - это подделка.

Цвет лица

Для лица оригинальных Labubu используются бледные и персиковые тона. Если вы видите оранжевые, желтые или слишком розовые оттенки, это может быть признаком фальшивки.

Упаковка

Официальная упаковка Labubu имеет матовое покрытие с приглушенными цветами. Поддельные коробки часто имеют слишком яркие, кричащие тона.

QR-код и этикетка

После извлечения из упаковки на аксессуаре должна быть этикетка с инструкциями по уходу и QR-кодом. Этот код должен перенаправлять на официальный вебсайт Pop Mart. Отсутствие кода или он не работает - это подделка.

Штамп на ноге

Оригинальные Labubu имеют штамп на правой ноге.

Если вы не можете проверить подлинность по упаковке, обратите внимание на эти мелкие, но важные детали. Покупайте оригиналы только в официальных точках продаж Pop Mart или на их верифицированном сайте.

Помните, что безопасность ваших детей всегда должна быть на первом месте. Будьте бдительны при покупке этих популярных коллекционных предметов.