Лабораторный контроль вакцины Coronavac продлится до 9 апреля, - Ляшко

"Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр 29 марта. Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля - 9 апреля", - отметил главный санитарный врач.

По словам Ляшко, если не будет никаких замечаний к вакцине, Минздрав готов ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, а на следующий день начинать вакцинацию.

Замминистра объяснил, что вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через ГП "Медицинские закупки Украины", поэтому она должна пройти лабораторный контроль.

Он добавил, что в апреле Минздрав ожидает поставку остальной партии китайской вакцины Coronavac и вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield).