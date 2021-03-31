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Лабораторний контроль вакцини Coronavac триватиме до 9 квітня, - Ляшко

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 17:33
Лабораторний контроль вакцини Coronavac триватиме до 9 квітня, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Лабораторний контроль китайської вакцини Coronavac від COVID-19 може тривати до 9 квітня. На контроль її передали 19 березня.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання комітету Верховної ради з питань здоров'я нації.

"Вакцина була передана на лабораторний контроль у Державний експертний центр 29 березня. Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю - 9 квітня", - зазначив головний санітарний лікар.

За словами Ляшка, якщо не буде ніяких зауважень до вакцини, МОЗ готовий її розвезти в той же день, коли буде завершено лабконтроль, а на наступний день починати вакцинацію.

Заступник міністра пояснив, що вакцина була закуплена не по процедурах міжнародних організацій, а через ДП "Медичні закупівлі України", тому вона повинна пройти лабораторний контроль.

Він додав, що у квітні МОЗ очікує поставку решти партії китайської вакцини Coronavac і вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Нагадаємо, в ВООЗ заявили, що китайські вакцини проти коронавірусу розробки Sinopharm і Sinovac є ефективними.

Як писало РБК-Україна, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac. До Києва доставили 215 тисяч доз препарату і зараз він проходить 10-денну перевірку перед відправленням у регіони.

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