Лабораторний контроль вакцини Coronavac триватиме до 9 квітня, - Ляшко

Лабораторний контроль китайської вакцини Coronavac від COVID-19 може тривати до 9 квітня. На контроль її передали 19 березня.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання комітету Верховної ради з питань здоров'я нації.

"Вакцина була передана на лабораторний контроль у Державний експертний центр 29 березня. Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю - 9 квітня", - зазначив головний санітарний лікар.

За словами Ляшка, якщо не буде ніяких зауважень до вакцини, МОЗ готовий її розвезти в той же день, коли буде завершено лабконтроль, а на наступний день починати вакцинацію.

Заступник міністра пояснив, що вакцина була закуплена не по процедурах міжнародних організацій, а через ДП "Медичні закупівлі України", тому вона повинна пройти лабораторний контроль.

Він додав, що у квітні МОЗ очікує поставку решти партії китайської вакцини Coronavac і вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).