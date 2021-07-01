В лабораториях рассказали, как устроен рынок поддельных ПЦР-тестов

По его словам, речь идет об имидже страны в целом, потому что в других странах даже одна поддельная справка - это уже проблема.

Он сообщил, что "липовые" результаты, как правило, выписаны на бланке одной из реально существующих лабораторий. На ней есть штамп - не мокрая печать. Может быть даже QR-код, хотя подделать его - задача посложнее.

Но ни номера справки, ни фамилии наверняка не найдется в базе клиники, если кто-то захочет подтвердить подлинность теста и перезвонить туда.

"Так что с такой бумажкой вы рискуете, как минимум, застрять на границе", - рассказал Скавронский.

В "Ескулаб" рассказали, что им встречались поддельные результаты ПЦР-исследований, якобы сделанные их лабораторией. Но бланки и печать на них отличаются от оригинальных, а сотрудники, которые якобы проводили тесты, у них никогда не работали.