У лабораторіях розповіли, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів

За його словами, мова йде про імідж країни в цілому, тому що в інших країнах навіть одна підроблена довідка - це вже проблема.

Він повідомив, що "липові" результати, як правило, виписані на бланку однієї з реально існуючих лабораторій. На ній є штамп - не мокра печатка. Може бути навіть QR-код, хоча підробити його - завдання складніше.

Але ні номера довідки, ні прізвища напевно не знайдеться в базі клініки, якщо хтось захоче підтвердити справжність тесту і передзвонити туди.

"Так що з таким папірцем ви ризикуєте, як мінімум, застрягти на кордоні", - розповів Скавронський.

У "Ескулаб" розповіли, що їм зустрічалися підроблені результати ПЛР-досліджень, нібито зроблені їх лабораторією. Але бланки і друк на них відрізняються від оригінальних, а співробітники, які нібито проводили тести, у них ніколи не працювали.