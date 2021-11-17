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В лаборатории США обнаружили пробирки с надписью "оспа": их содержимое изучают

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Вашингтон, Среда 17 ноября 2021 20:44
В лаборатории США обнаружили пробирки с надписью "оспа": их содержимое изучают Фото: в лаборатории США случайно обнаружили пробирки с надписью "оспа" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В лаборатории по исследованию вакцин в штате Пенсильвания (США) случайно обнаружили несколько замороженных пробирок с ярлыками "оспа". Для изучения содержимого их направили в Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По его данным, пробирки с надписью "оспа" случайно обнаружил сотрудник лаборатории при уборке морозильной камеры. Отмечается, что он был в перчатках и маске и нет никаких предпосылок, что он или кто-либо еще могли подвергнуться воздействию содержимого флаконов.

Обнаруженные пробирки направлены в CDC для изучения их содержимого. Начато расследование инцидента.

Несколько пробирок с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Оспа - вирусная инфекция. Характеризуется тяжелым протеканием с лихорадкой, сыпью на коже и слизистых, которые могут оставлять рубцы. Вызывается двумя видами вирусов - Variola major и Variola minor. Летальность от этого заболевания может достигать 90%.

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