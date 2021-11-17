ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У лабораторії США виявили пробірки з написом "віспа": їх вміст вивчають

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 17 листопада 2021 20:44
У лабораторії США виявили пробірки з написом "віспа": їх вміст вивчають Фото: у лабораторії США випадково виявили пробірки з написом" віспа " (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У лабораторії з дослідження вакцин в штаті Пенсільванія (США) випадково виявили кілька заморожених пробірок з ярликами "віспа". Для вивчення вмісту їх направили в Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За його даними, пробірки з написом "віспа" випадково виявив співробітник лабораторії при збиранні морозильної камери. Відзначається, що він був в рукавичках і масці і немає ніяких передумов, що він або хто-небудь ще могли піддатися впливу вмісту флаконів.

Виявлені пробірки направлені в CDC для вивчення їх вмісту. Розпочато розслідування інциденту.

Кілька пробірок з ярликами "віспа" були випадково виявлені в центрі з дослідження вакцин в американському штаті Пенсільванія, повідомляє телеканал CNN з посиланням на Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Віспа - вірусна інфекція. Характеризується важким протіканням з лихоманкою, висипом на шкірі і слизових, які можуть залишати рубці. Викликається двома видами вірусів - Variola major і Variola minor. Летальність від цього захворювання може досягати 90%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
Топ-менеджера "АрселорМіттал" підозрюють у завданні мільярдних збитків держбюджету
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"