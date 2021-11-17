У лабораторії США виявили пробірки з написом "віспа": їх вміст вивчають

У лабораторії з дослідження вакцин в штаті Пенсільванія (США) випадково виявили кілька заморожених пробірок з ярликами "віспа". Для вивчення вмісту їх направили в Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

За його даними, пробірки з написом "віспа" випадково виявив співробітник лабораторії при збиранні морозильної камери. Відзначається, що він був в рукавичках і масці і немає ніяких передумов, що він або хто-небудь ще могли піддатися впливу вмісту флаконів.

Виявлені пробірки направлені в CDC для вивчення їх вмісту. Розпочато розслідування інциденту.

Кілька пробірок з ярликами "віспа" були випадково виявлені в центрі з дослідження вакцин в американському штаті Пенсільванія, повідомляє телеканал CNN з посиланням на Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Віспа - вірусна інфекція. Характеризується важким протіканням з лихоманкою, висипом на шкірі і слизових, які можуть залишати рубці. Викликається двома видами вірусів - Variola major і Variola minor. Летальність від цього захворювання може досягати 90%.