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В Чехии продлили режим ЧС из-за коронавируса

Новина українською → Прага, Суббота 27 марта 2021 01:46
В Чехии продлили режим ЧС из-за коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации. Депутаты предоставили правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Кабинет министров надеется, что этого будет достаточно, чтобы снизить уровень заболеваемости до более стабильного уровня и начать ослаблять ограничения.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что при замедлении роста случаев заболевания некоторые послабления могут быть возможны по истечении нынешнего режима ЧС.

"Я твердо надеюсь, что это будет последний локдаун", - сказал он в ходе дебатов перед голосованием.

"После Пасхи, исходя из ситуации, которая, я убежден, идет в правильном направлении, мы объявим некоторые даты возобновления работы школ и другие меры", - сообщил премьер-министр.

По состоянию на 26 марта количество госпитализаций в Чехии составило 7965 человек, что ниже пика в 9462 человека, зафиксированного 15 марта. Министерство здравоохранения заявило, что более широкое смягчение ограничений возможно только тогда, когда количество госпитализаций сократится примерно до 3 тыс.

В марте власти Чехии сообщили, что в стране был зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии.

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