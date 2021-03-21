В Чехии режим ЧС по коронавирусу хотят продлить до конца апреля

Правительство Чехии хочет продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 апреля. В стране фиксируют тенденцию к спаду количества новых случаев заражения коронавирусом.

Глава МВД страны Ян Гамачек отметил, что ситуация с коронавирусом улучшается. К примеру, в субботу в Чехии зафиксировали 5400 случаев заражения, что на 1,5 тысячи меньше чем неделю назад.

Отмечается, что правительство уже согласовало продление режима ЧС. Изначально шла речь о продлении до 11 апреля, но позже договорились о продлении на месяц, до 28 апреля (конце срока предыдущего продления - 28 марта).

Также возможно ужесточение карантина на Пасху, которая состоится 4 апреля.