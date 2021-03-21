ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чехии режим ЧС по коронавирусу хотят продлить до конца апреля

Новина українською → Прага, Воскресенье 21 марта 2021 16:26
В Чехии режим ЧС по коронавирусу хотят продлить до конца апреля Фото: Прага (flickr.com/192488581@N04)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Чехии хочет продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 апреля. В стране фиксируют тенденцию к спаду количества новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Aktualno.cz.

Глава МВД страны Ян Гамачек отметил, что ситуация с коронавирусом улучшается. К примеру, в субботу в Чехии зафиксировали 5400 случаев заражения, что на 1,5 тысячи меньше чем неделю назад.

Отмечается, что правительство уже согласовало продление режима ЧС. Изначально шла речь о продлении до 11 апреля, но позже договорились о продлении на месяц, до 28 апреля (конце срока предыдущего продления - 28 марта).

Также возможно ужесточение карантина на Пасху, которая состоится 4 апреля.

Напомним, в пятницу Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Из "красной" зоны исключили семь стран.

Также сообщалось, что некоторые правительства стран-участниц Европейского союза рассматривают возможность закупки блоком российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Возможность закупки данного препарата обсуждается на фоне задержек с поставками других вакцин в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Чехия Коронавирус
NEWS
Украину накроют снегопады: куда вернется зима
Украину накроют снегопады: куда вернется зима
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине