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В лабораторії Чехії виявили новий штам коронавірусу

Новость на русском → Чехія, Понеділок 29 березня 2021 04:53
В лабораторії Чехії виявили новий штам коронавірусу Фото: лабораторія (pexels)
Автор: Даша Харченко

Співробітники спеціалізованої лабораторії Elisabeth Pharmacon в місті Брно, Чехія, виявили новий штам коронавірусу. Тривають дослідження нового штаму.

Про це повідомляє Чеське телебачення.

Фахівці стверджують, що нова мутація не небезпечніше, ніж британський або південноафриканський штами коронавірусу.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Чехії з початку пандемії COVID-19 заразилися понад 1,5 млн осіб. Померли від захворювання - 25 874.

Напередодні чеський парламент продовжив режим надзвичайної ситуації. Депутати надали уряду до 11 квітня додаткові повноваження по боротьбі з епідемією коронавірусу COVID-19.

У березні влада Чехії повідомляла, що в країні був зафіксований максимум госпіталізованих і тяжкохворих з коронавірусом з початку пандемії.

Нагадаємо також, що "британський" штам коронавірусу зараз поширюється по Україні і є більш заразним. Через мутації в країні фіксуються високі показники смертності від коронавірусу і стрибок захворюваності.

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