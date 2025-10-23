UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Лаборантка та слюсар оборонного заводу на Миколаївщині працювали на росіян, - СБУ

Фото: агентів затримали на робочому місці (пресслжуба СБУ)
Автор: Маловічко Юлія

Правоохоронці викрили агентів Кремля на оборонному підприємстві в Миколаївської області. Лаборантка та слюсар заводу виявились зрадниками, які передавали ворогу секретну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, кожен із них діяв окремо, передаючи окупантам геолокації виробничих цехів і відомості про охорону об’єкта.

Крім того, агенти намагалися з’ясувати інформацію про оборонні замовлення підприємства. Вони також повідомляли російській стороні про наслідки ракетно-дронових атак по Миколаєву та відстежували переміщення українських військ.

Обох агентів РФ затримали під час робочих змін.

Як агентів РФ запідозрили

За матеріалами справи, затримані потрапили в поле зору воєнної розвідки ворога після того, як залишали антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Під час обшуків у них вилучили смартфони з медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких росіяни планували завдати ударів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею кримінального кодексу про держзраду, скоєну в умовах воєнного стану.

Суд обрав агентам РФ запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

За цей злочин їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 Фото: затриманим загрожує довічне ув'язнення (пресслужба СБУ)

Недавно повідомлялось, що в Україні затримали ще трьох агентів Кремля, які працювали з ФСБ Росії та "зливали" інформацію про захисників.

Ще ми писали, що у Харківської області затримали російського агента, який готував підрив авто ЗСУ - він хотів зробити це за допомогою саморобної вибухівки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяМиколаївська область