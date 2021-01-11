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Лаборантам повысят зарплату: подписан закон

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 11 января, подписал закон о повышении заработной платы работникам лабораторий, которые проводят диагностику COVID-19. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования, но действовать начнет только через месяц.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Заработную плату повысят работникам медицинских учреждений, которые оказывают медуслуги, но имеют высшее немедицинское образование, в том числе: биологи, биохимики, бактериологи и другие работники лабораторий, которые проводят диагностику COVID-19, но не получают "коронавирусные" доплаты.

Отмечается, что закон распространяет на вышеуказанные категории профессионалов социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников.

Со дня вступления в силу этого закона Кабмин должен будет установить доплаты к заработной плате указанным в документе категориям лиц на период действия карантина.

Напомним, в декабре парламент назначил выплаты лаборантам, которые диагностируют COVID-19. Документ поддержали 283 народных депутатов.

Добавим, одобрить этот законопроект парламенту рекомендовал профильный комитет.

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