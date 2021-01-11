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Лаборантам підвищать зарплатню: підписано закон

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, підписав закон про підвищення заробітної плати працівникам лабораторій, які проводять діагностику COVID-19. Закон набере чинності наступного дня після його опублікування, але діяти почне тільки через місяць.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Заробітну плату підвищать працівникам медичних закладів, які надають медпослуги, але мають вищу немедичну освіту, зокрема: біологи, біохіміки, бактеріологи та інші працівники лабораторій, які проводять діагностику COVID-19, але не отримують "коронавірусні" доплати.

Зазначається, що закон поширює на вищевказані категорії професіоналів соціальні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників.

З дня набрання чинності цього закону Кабмін повинен буде встановити доплати до заробітної плати вказаним в документі категоріям осіб на період дії карантину.

Нагадаємо, у грудні парламент призначив виплати лаборантам, які діагностують COVID-19. Документ підтримали 283 народні депутати.

Додамо, схвалити цей законопроект парламенту рекомендував профільний комітет.

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