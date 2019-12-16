Ла Лига выступила с заявлением по поводу инцидента с Зозулей

Руководство футбольной лиги Испании (Ла Лига) выступила с официальным заявлением по поводу прерывания матча 20 тура Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" из-за поведения фанатов хозяев, которые оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. Сообщение опубликовано на официальном сайте турнира.

Команды не вышли на второй тайм, поскольку в концовке первой половины встречи фанаты начали скандироватьі: "Зозуля, ты нацист". Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.

Игроки "Альбасете", выражая поддержку своему партнеру по команде, не вышли на второй тайм. Такое решение было принято руководством клуба. По стадиону официально объявили, что матч не будет доигран.

"Ла Лига выражает согласие с тем решением, которое принято главным арбитром встречи "Райо Вальекано" - "Альбасете", приостановить матч из-за грубых оскорблений и угроз в адрес Романа Зозули по просьбам обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии", - написано на официальном сайте чемпионата Испании.

Напомним, центральный поединок 14 тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" (1:0) был приостановлен из-за расистских кричалок от сектора фанатов киевлян в сторону игроков "горняков".