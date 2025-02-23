Ла ліга: Модріч з голом-красенем допоміг "Реалу" перемогти "Жирону" в протистоянні команд українців

Іспанія, Ла Ліга, 25-й тур

"Реал" – "Жирона" – 2:0

Голи: Модріч, 41, Вінісіус, 83

Можна було б сказати, що в Іспанії відбулося українське дербі, якби кіпер "Реала" Андрій Лунін на зайняв своє звичне місце на лаві запасних "Королівського клубу". Натомість Віктор Циганков з "Жирони" розпочав поєдинок зі старту. Хоча і його участь була під питанням, враховуючи пошкодження, яке він отримав у минулій грі. На щастя, воно виявилося несерйозним.

Обидва колективи у внутрішньому чемпіонати мають проблеми. "Жирона" взагалі після "бронзової" фейєрії минулого року переживає тяжке похмілля, йдучи 11-ю. "Реал" у свою чергу втрачає бали на рівному місці і вже опустився в таблиці на 3-тє місце, віддавши лідерство принциповим суперникам – "Атлетіко" та "Барселоні".

Тому, як не банально це звучить, обом командам потрібна була лише перемога. Шансів здобути її у "Реала" булло набагато більше.

Тим не менш, "вершкові" розкачувались майже тайм і лише під завісу забили гол. Відзначився капітан команди Модріч. Цікаво, що саме сьогодні з'явилася інформація, що "Реал" може запропонувати 39-річному хорвату новий контракт. Мабуть, це неабияк надихнуло ветерана. Гол до того ж виявився дуже красивим: після відскоку Модріч грудьми прийняв м'яч і другим дотиком потужно пробив.

У другому таймі оборону каталонців тероризував Вінісіус. Він мав декілька непоганих можливостей і зрештою забив наприкінці матчу, скориставшись пасом Мбаппе.

Віктор Циганков у складі гостей провів на полі усі 90 хвилин, проте нічим особливим не запам'ятався.

"Реал" набрав 54 очки – це стільки ж, як у "Барселони". Однак принципові суперники випереджають "вершкових" за додатковими показниками і очолюють турнірну таблицю. "Жирона" після поразки опустилась на 12-ту позицію, маючи 31 пункт.