Зробив з чемпіонки жертву: суд покарав екс-голову іспанської федерації футболу за поцілунок

Іспанський суд визнав колишнього голову футбольної федерації країни Луїса Рубіалеса винним у сексуальному насильстві після того, як у 2023 році він поцілував футболістку Дженні Ермосо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мarca .

Вищий суд Іспанії оголосив вирок у четвер, 20 лютого. Судді дійшли висновку, що поцілунок Рубіалеса в губи Ермосо виходив за межі "дружнього жесту".

Прокурори вимагали для нього два з половиною роки ув'язнення: один рік за сексуальне насильство та півтора – за тиск на футболістку. Проте суд обмежився штрафом у понад 10 тисяч євро. Також Рубіалесу заборонили наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів та контактувати з нею протягом року.

На суді Рубіалес заявив: він був абсолютно впевнений, що футболістка дала згоду на поцілунок. А пояснив свій вчинок як "спонтанний прояв прихильності".

Ермосо ж, у свою чергу, наполягала, що не давала згоди. Вона назвала цей епізод таким, що "затьмарив найщасливіший день у її житті".

Фото: Дженні Ермосо (x.com/barcacomio)

Що накоїв Луїс Рубіалес

На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу ЧС-2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо. Ця подія спровокувала гучний скандал.

Гравчиня розповіла згодом, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Президента федерації закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.

Жіноча збірна Іспанії у повному складі відмовилася захищати кольори національної команди, допоки Рубіалес залишатиметься на чолі федерації. На знак протесту організацію покинула низка менеджерів. Згодом ФІФА відсторонила функціонера від футболу.