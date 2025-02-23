Ла лига: Модрич с голом-красавцем помог "Реалу" победить "Жирону" в противостоянии команд украинцев

Испания, Ла Лига, 25-й тур

"Реал" - "Жирона" - 2:0

Голы: Модрич, 41, Винисиус, 83

Можно было бы сказать, что в Испании состоялось украинское дерби, если бы кипер "Реала" Андрей Лунин на занял свое привычное место на скамейке запасных "Королевского клуба". Зато Виктор Цыганков из "Жироны" начал поединок со старта. Хотя и его участие было под вопросом, учитывая повреждение, которое он получил в прошлой игре. К счастью, оно оказалось несерьезным.

Оба коллектива во внутреннем чемпионате имеют проблемы. "Жирона" вообще после "бронзовой" фейерии прошлого года переживает тяжелое похмелье, идя 11-й. "Реал" в свою очередь теряет баллы на ровном месте и уже опустился в таблице на 3-е место, отдав лидерство принципиальным соперникам - "Атлетико" и "Барселоне".

Поэтому, как ни банально это звучит, обеим командам нужна была только победа. Шансов одержать ее у "Реала" было гораздо больше.

Тем не менее, "сливочные" раскачивались почти тайм и только под занавес забили гол. Отличился капитан команды Модрич. Интересно, что именно сегодня появилась информация, что "Реал" может предложить 39-летнему хорвату новый контракт. Видимо, это изрядно вдохновило ветерана. Гол к тому же оказался очень красивым: после отскока Модрич грудью принял мяч и вторым касанием мощно пробил.

Во втором тайме оборону каталонцев терроризировал Винисиус. Он имел несколько неплохих возможностей и в конце концов забил в конце матча, воспользовавшись пасом Мбаппе.

Виктор Цыганков в составе гостей провел на поле все 90 минут, однако ничем особенным не запомнился.

"Реал" набрал 54 очка - это столько же, как у "Барселоны". Однако принципиальные соперники опережают "сливочных" по дополнительным показателям и возглавляют турнирную таблицу. "Жирона" после поражения опустилась на 12-ю позицию, имея 31 пункт.