ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Кыргызстане протестовали против мигрантов из Китая, есть задержанные

Новости » Общество    17.01.2019 - 23:21
В Кыргызстане протестовали против мигрантов из Китая, есть задержанные
Фото: Кыргызстан (twitter.com/SputnikKGZ)

Полиция задержала на митинге в Бишкеке 17 января 21 человека

В столице Кыргызстана Бишкеке в четверг, 17 января, прошел митинг против роста числа мигрантов из Китая, на котором полиция задержала 21 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На акцию утром в четверг собрались несколько сотен человек, которые требовали сократить выдачу разрешений на работу гражданам Китая и запретить вступать с ними в браки.

Когда участники митинга начали двигаться в сторону правительственных зданий, полиция начала задержания.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана в то же время заявили, что все граждане Китая проживают в стране на законных основаниях и прирост рабочей силы из КНР составляет не более тысячи человек за последние два года.

Отмечается, что антикитайские настроения в стране усилились после сообщений о так называемых лагеря политического перевоспитания в китайском Синьцзяне, куда вместе с другими мусульманами якобы попадают и этнические киргизы.

Напомним, Китай позволил более 2000 этнических казахов отказаться от китайского гражданства и оставить эту страну. В Казахстане такое решение рассматривают как признак того, что Пекин начинает ощущать негативную реакцию на жесткие меры, к которым прибегает в отношении мусульманского меньшинства в западной провинции Синьцзян.

 

 

Власти Китая рекомендовали работникам госкомпаний избегать поездок в США Трамп заявил, что к границе США движется новый караван мигрантов из Гондураса
Новости Украины КитайКиргизияБишкекМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь