В Кыргызстане протестовали против мигрантов из Китая, есть задержанные

Фото: Кыргызстан (twitter.com/SputnikKGZ)

Полиция задержала на митинге в Бишкеке 17 января 21 человека

В столице Кыргызстана Бишкеке в четверг, 17 января, прошел митинг против роста числа мигрантов из Китая, на котором полиция задержала 21 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На акцию утром в четверг собрались несколько сотен человек, которые требовали сократить выдачу разрешений на работу гражданам Китая и запретить вступать с ними в браки.

Когда участники митинга начали двигаться в сторону правительственных зданий, полиция начала задержания.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана в то же время заявили, что все граждане Китая проживают в стране на законных основаниях и прирост рабочей силы из КНР составляет не более тысячи человек за последние два года.

Отмечается, что антикитайские настроения в стране усилились после сообщений о так называемых лагеря политического перевоспитания в китайском Синьцзяне, куда вместе с другими мусульманами якобы попадают и этнические киргизы.

Напомним, Китай позволил более 2000 этнических казахов отказаться от китайского гражданства и оставить эту страну. В Казахстане такое решение рассматривают как признак того, что Пекин начинает ощущать негативную реакцию на жесткие меры, к которым прибегает в отношении мусульманского меньшинства в западной провинции Синьцзян.