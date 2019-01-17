У Киргизстані протестували проти мігрантів із Китаю, є затримані

Фото: Киргизстан (twitter.com/SputnikKGZ)

Поліція затримала на мітингу у Бішкеку 17 січня 21 людину

У столиці Киргизстану Бішкеку у четвер, 17 січня, відбувся мітинг проти зростання кількості мігрантів із Китаю, на якому поліція затримала 21 людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На акцію вранці в четвер зібралися кілька сотень людей, які вимагали скоротити видачу дозволів на роботу громадянам Китаю і заборонити вступати із ними в шлюби.

Коли учасники мітингу почали рухатися в бік урядових будівель, поліція почала затримання.

У Міністерстві закордонних справ Киргизстану водночас заявили, що всі громадяни Китаю проживають у країні на законних підставах і приріст робочої сили з КНР становить не більш як тисячу осіб за останні два роки.

Зазначається, що антикитайські настрої у країні посилилися після повідомлень про так звані табори політичного перевиховання в китайському Синьцзяні, куди разом з іншими мусульманами нібито потрапляють й етнічні киргизи.

Нагадаємо, Китай дозволив понад 2000 етнічних казахів відмовитися від китайського громадянства і залишити цю країну. У Казахстані таке рішення розглядають як ознаку того, що Пекін починає відчувати негативну реакцію на суворі заходи, до яких вдається щодо мусульманської меншини в західній провінції Сіньцзян.