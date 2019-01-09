Пекін дозволив 2 тисячам казахів відмовитися від китайського громадянства, - AP

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Казахам з провінції Сіньцзян нададуть громадянство Казахстану або дозвіл на постійне проживання

Китай дозволив понад 2000 етнічних казахів відмовитися від китайського громадянства і залишити цю країну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Вказано, що дане рішення у Казахстані розглядають як ознаку того, що Пекін, можливо, починає відчувати негативну реакцію на жорсткі заходи, до яких вдається щодо мусульманської меншини в західній провінції Сіньцзян.

Зазначається, що влада Китаю запроваджує масштабну ідеологічну кампанію у цьому регіоні: сотні тисяч людей потрапляють до таборів для інтернованих, які Пекін називає "центрами перевиховання". Ув’язнені зазначали, що їх змушували відмовлятися від своєї культури та релігійних переконань та піддавали ідеологічній обробці.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ Казахстану поінформували, що казахам з провінції Сіньцзян після прибуття нададуть казахстанське громадянство або дозвіл на постійне проживання.

У МЗС Китаю цю інформацію наразі не коментували.

Нагадаємо, у серпні член комітету ООН з ліквідації расової дискримінації Гей МакДугал заявила, що китайська влада утримує близько 1 млн етнічних уйгурів у таємних таборах. Так, за даними правозахисної організації Chinese human rights defenders, близько 1 млн уйгурів утримують у так званих таборах ідеологічного перевиховання. У той же час, за словами Гей МакДугал, всього в подібних таборах можуть утримуватися до 2 млн уйгурів і представників інших мусульманських національних меншин.

Як писало РБК-Україна раніше, влада КНР заборонила називати дітей мусульманськими іменами. Дані заходи торкнулися переважно мусульманських народів, у тому числі не менше 10 млн уйгурів, 1,5 млн казахів, 150 тис. киргизів, 5000 татар, 4000 таджиків і близько 1000 дунганців.

До цього члени уйгурської меншини, які входять у склад терористичної організації "Ісламська держава", записали відео з погрозами влаштувати теракти в Китаї.