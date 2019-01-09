Пекин позволил 2 тысячам казахов отказаться от китайского гражданства, - AP

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Казахам из провинции Синьцзян предоставят гражданство Казахстана или вид на жительство

Китай разрешил более 2000 этнических казахов отказаться от китайского гражданства и покинуть эту страну. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Указано, что данное решение в Казахстане рассматривают как признак того, что Пекин, возможно, начинает чувствовать негативную реакцию на жесткие меры, к которым прибегает к мусульманскому меньшинству в западной провинции Синьцзян.

Отмечается, что власти Китая вводят масштабную идеологическую кампанию в регионе: сотни тысяч людей отправляют в лагеря для интернированных, которые Пекин называет "центрами перевоспитания". Заключенные отмечали, что их заставляли отказываться от своей культуры и религиозных убеждений и подвергали идеологической обработке.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что казахам из провинции Синьцзян по прибытии предоставят казахстанское гражданство или вид на жительство.

В МИД Китая эту информацию пока не комментировали.

Напомним, в августе член комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Эй МакДугал заявила, что китайские власти удерживают около 1 млн этнических уйгуров в тайных лагерях. Так, по данным правозащитной организации Chinese human rights defenders, около 1 млн уйгуров содержится в так называемых лагерях идеологического перевоспитания. В то же время, по словам Эй МакДугал, всего в подобных лагерях могут содержаться до 2 млн уйгуров и представителей других мусульманских национальных меньшинств.

Как писало РБК-Украина ранее, власти КНР запретили называть детей мусульманскими именами. Данные меры коснулись преимущественно мусульманских народов, в том числе не менее 10 млн уйгуров, 1,5 млн казахов, 150 тыс. киргизов, 5000 татар, 4000 таджиков и около 1000 дунганцев.

До этого члены уйгурского меньшинства, которые входят в состав террористической организации "Исламское государство", записали видео с угрозами устроить теракты в Китае.