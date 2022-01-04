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Киргизия усилила охрану границы из-за протестов в Казахстане

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Вторник 04 января 2022 22:01
Киргизия усилила охрану границы из-за протестов в Казахстане Фото: Кыргызстан усилил охрану границы из-за протестов в Казахстане (twitter.com/mediazona_ca)
Автор: Сергей Пышкин

Киргизия приняла решение усилить патрулирование границы на фоне массовых протестов, которые сегодня проходят в Казахстане. В случае обострения ситуации - обещает принять соответствующие меры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "24".

"Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории", - заявили в пограничной службе Киргизии.

В случае обострения ситуации на границе, Киргизия во взаимодействии с МВД, МЧС и другими государственными органами обещает принять соответствующие меры.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массовых протестов, которые происходят в течение последних дней в Казахстане.

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