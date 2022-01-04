Киргизстан посилив охорону кордону через протести в Казахстані
Фото: Киргизстан посилив охорону кордону через протести в Казахстані (twitter.com/mediazona_ca)
Киргизстан прийняв рішення посилити патрулювання кордону на тлі масових протестів, які сьогодні проходять у Казахстані. У разі загострення ситуації - обіцяє вжити відповідні заходи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "24".
"Прикордонна служба ДКНБ КР відстежує ситуацію в сусідній республіці та на прикордонній території", - заявили у прикордонній службі Киргизстану.
У разі загострення ситуації на кордоні, Киргизстан у взаємодії з МВС, МНС й іншими державними органами обіцяє вжити відповідні заходи.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масових протестів, які відбуваються протягом останніх днів у Казахстані.