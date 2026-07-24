Kyiv City Express зупинятимуть під час повітряних тривог: що робити пасажирам

Найближчими днями поїзди Kyiv City Express можуть тимчасово зупинятися під час повітряних тривог. Це пов'язано із загрозою російських ударів по залізничній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Київської кільцевої електрички "Укрзалізниці".

Як зазначили в компанії, Росія завдає прицільних ударів по залізничній інфраструктурі, тому під час повітряних тривог безпека пасажирів залишається головним пріоритетом.

Після отримання дозволу від моніторингової групи рух поїздів відновлюватиметься, а залізничники працюватимуть над тим, щоб наздогнати графік.

"Як тільки отримуємо "зелений сигнал" від моніторінгової групи - ми знову в дорозі й наздоганяємо розклад. Будь ласка, слухайте команди залізничників", - йдеться у повідомленні.

Пасажирів закликали не залишатися у вагонах

В "Укрзалізниці" також наголосили, що під час повітряної атаки пасажирам не можна залишатися у вагонах.

У компанії пояснили, що поїзд може стати ціллю ворожого удару, тому після зупинки необхідно якнайшвидше пройти до укриття або, якщо це неможливо, відійти на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу.