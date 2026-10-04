Кільцева електричка запускає шатли між берегами Києва: графік рейсів

Між правим та лівим берегом Києва запускають 18 додаткових човникових рейсів кільцевої електрички, аби полегшити проїзд містянам під час ускладненого руху через мости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.
Додаткові рейси за маршрутом Видубичі - Дарниця - Видубичі призначили на період з 5 по 9 жовтня.
Додаткові рейси курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері:
уранці - з 6:00 до 9:00;
увечері - з 16:00 до 21:00.
Усі додаткові поїзди роблять проміжну зупинку на станції Березняки.
Для зручності пасажирів відпрацьовано порядок посадки - на станції Видубичі посадка та висадка здійснюється на 3-й колії, на станції Дарниця - на 1-й або 2-й коліях (пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станції).
Окрім спеціальних човників, пасажири можуть скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, які прямують до або з Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича.
Вони також зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські рейси додатково роблять зупинку на Березняках.
Завдяки поєднанню шатлів та графікових поїздів у піковий час між берегами курсуватиме до 6 рейсів на годину.
Придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", а спланувати маршрут - на офіційному сайті Kyiv City Express.
Нагадаємо, останніми місяцями рух поїздів Київської кільцевої електрички переживає серію графікових та технологічних змін.
Зокрема, наприкінці вересня рух поїздів Kyiv City Express тимчасово призупиняли в обох напрямках через технічні причини.
Водночас у столиці продовжують модернізувати інфраструктуру та покращувати сервіс для пасажирів.
Раніше для зручності містян у кільцевій електричці запровадили новий спосіб підтвердження проїзду, дозволивши валідувати електронні квитки з застосунку "Укрзалізниці" безпосередньо перед виходом на платформу.