Кільцева електричка запускає шатли між берегами Києва: графік рейсів

Додаткові рейси за маршрутом Видубичі - Дарниця - Видубичі призначили на період з 5 по 9 жовтня.

Додаткові рейси курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері:

уранці - з 6:00 до 9:00;

увечері - з 16:00 до 21:00.

Усі додаткові поїзди роблять проміжну зупинку на станції Березняки.

Для зручності пасажирів відпрацьовано порядок посадки - на станції Видубичі посадка та висадка здійснюється на 3-й колії, на станції Дарниця - на 1-й або 2-й коліях (пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станції).

Окрім спеціальних човників, пасажири можуть скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, які прямують до або з Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича.

Вони також зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські рейси додатково роблять зупинку на Березняках.

Завдяки поєднанню шатлів та графікових поїздів у піковий час між берегами курсуватиме до 6 рейсів на годину.

Придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", а спланувати маршрут - на офіційному сайті Kyiv City Express.