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Кільцева електричка запускає шатли між берегами Києва: графік рейсів

21:54 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Ілюстративне фото: Kyiv City Express призначив нові рейси між берегами Києва (Колаж РБК-Україна)

Між правим та лівим берегом Києва запускають 18 додаткових човникових рейсів кільцевої електрички, аби полегшити проїзд містянам під час ускладненого руху через мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

Додаткові рейси за маршрутом Видубичі - Дарниця - Видубичі призначили на період з 5 по 9 жовтня.

Додаткові рейси курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері:

  • уранці - з 6:00 до 9:00;

  • увечері - з 16:00 до 21:00.

Усі додаткові поїзди роблять проміжну зупинку на станції Березняки.

Для зручності пасажирів відпрацьовано порядок посадки - на станції Видубичі посадка та висадка здійснюється на 3-й колії, на станції Дарниця - на 1-й або 2-й коліях (пасажирів закликають уважно слухати оголошення на станції).

Окрім спеціальних човників, пасажири можуть скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, які прямують до або з Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича.

Вони також зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські рейси додатково роблять зупинку на Березняках.

Завдяки поєднанню шатлів та графікових поїздів у піковий час між берегами курсуватиме до 6 рейсів на годину.

Придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", а спланувати маршрут - на офіційному сайті Kyiv City Express.

Нагадаємо, останніми місяцями рух поїздів Київської кільцевої електрички переживає серію графікових та технологічних змін.

Зокрема, наприкінці вересня рух поїздів Kyiv City Express тимчасово призупиняли в обох напрямках через технічні причини.

Водночас у столиці продовжують модернізувати інфраструктуру та покращувати сервіс для пасажирів.

Раніше для зручності містян у кільцевій електричці запровадили новий спосіб підтвердження проїзду, дозволивши валідувати електронні квитки з застосунку "Укрзалізниці" безпосередньо перед виходом на платформу.

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