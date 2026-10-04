Кольцевая электричка запускает шаттлы между берегами Киева: график рейсов

Между правым и левым берегом Киева запускают 18 дополнительных челночных рейсов кольцевой электрички, чтобы облегчить проезд горожанам во время усложненного движения через мосты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.
Дополнительные рейсы по маршруту Выдубичи - Дарница - Выдубичи назначили на период с 5 по 9 октября.
Дополнительные рейсы будут курсировать в самые пиковые часы утром и вечером:
утром - с 6:00 до 9:00;
вечером - с 16:00 до 21:00.
Все дополнительные поезда совершают промежуточную остановку на станции Березняки.
Для удобства пассажиров отработан порядок посадки - на станции Выдубичи посадка и высадка осуществляется на 3-м пути, на станции Дарница - на 1-й или 2-й путях (пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станции).
Кроме специальных челноков, пассажиры могут воспользоваться графиковыми пригородными и региональными поездами, следующими в Нежин, Гребенку, Конотоп и Славутич.
Они также останавливаются на Выдубичах и Дарнице, а пригородные рейсы дополнительно совершают остановку на Березняках.
Благодаря сочетанию шаттлов и графиковых поездов в пиковое время между берегами будет курсировать до 6 рейсов в час .
Приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци", а спланировать маршрут - на официальном сайте Kyiv City Express.
Напомним, в последние месяцы движение поездов Киевской кольцевой электрички претерпевает серию графиковых и технологических изменений.
В частности, в конце сентября движение поездов Kyiv City Express временно приостанавливали в обоих направлениях по техническим причинам.
В то же время в столице продолжают модернизировать инфраструктуру и улучшать сервис для пассажиров.
Ранее для удобства горожан в кольцевой электричке ввели новый способ подтверждения проезда, позволив валидировать электронные билеты из приложения "Укрзализныци" непосредственно перед выходом на платформу.