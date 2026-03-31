"Квиток" в Румунію за 10 тисяч євро: прикордонники на Буковині накрили банду

За даними слідства, до схеми були причетні жителі Буковини, які організували канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

Правоохоронці стверджують, що з листопада 2025 року по березень 2026 року зафіксували щонайменше 4 епізоди такої діяльності. За цей час, за їхніми даними, було затримано понад 20 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Під час активної фази операції вночі на околиці одного з населених пунктів поблизу кордону силовики затримали співорганізатора схеми. Це сталося в момент, коли один із "клієнтів" передавав гроші за незаконне переправлення.

Згодом за силової підтримки спецпідрозділів "ДОЗОР", "КОРД" та роти поліції особливого призначення затримали ще 10 учасників групи. За версією слідства, вони не лише організовували незаконне переправлення, а й супроводжували чоловіків, доставляли їх до визначених місць та стежили за роботою прикордонних нарядів.

У межах розслідування правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та в локаціях, де тимчасово перебували чоловіки, яких планували переправити через кордон.

За однією з адрес виявили 6 чоловіків, які, за даними слідства, чекали на незаконне переправлення. Під час обшуків також вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи, радіостанції, тепловізори та інші речові докази.

Фігурантам справи оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.