Квиток за 49 євро у Німеччині подорожчає: якою буде ціна у 2025 році

Проїзний за 49 євро дає можливість необмеженого проїзду у всьому місцевому та регіональному громадському транспорті за ціною 1,6 євро на день. Його запровадження влада назвала найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини.

Ще торік транспортні компанії заявляли, що низька ціна є неприйнятною. Поки що федеральний уряд і уряди земель компенсують перевізникам видатки. У 2024 році влада вирішали не підвищувати вартість D-ticket.

Щоб зрозуміти, на скільки можна підвищити ціну на проїзний, урядовці замовили дослідження. Виявилося, що якщо ціна зросте на 5 євро, відмовляться купувати проїзний до 7,1% клієнтів. Якщо вартість квитка підвищать на 10 євро, то від 10,3% до 21,1% клієнтів Deutschlandticket відмовляться його продовжувати.

Дослідження свідчить, що виручка транспортних компаній від продажу проїзного за новою ціною зросте, але за умови, що ціни на інші квитки на місцевий транспорт зростуть на стільки ж відсотків.

В Асоціації пасажирів Pro Bahn повідомили, що очікуть на підвищення ціни до 59 євро на місяць у середньостроковій перспективі. Проте вони вважають прийнятним з 2025 року підвищення лише на 5 євро, тобто до 54 євро на місяць.

Фото: Електронний квиток Deutschlandticket (gettyimages.com)

Міністри транспорту федеральних земель хочуть визначитися з остаточною ціною восени. Подорожчання проїзного за 49 євро урядовці вважають неминучим заходом, бо дешевий квиток стає тягарем для місцевих бюджетів.