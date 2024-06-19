Квитки за 49 і 29 євро. Де діють та як купити бюджетні проїзні в Німеччині

Квитки 29 євро. Де купити і як скористатися

Квиток за 29 євро на місяць діє в зоні Берліну. Технічно діє як підписка: після реєстрації з вашого рахунку щомісяця списуватиметься 29 євро. Проїзний підходить для регіональних та швидкісних поїздів, метро, ​​трамваїв та автобусів у межах міста.

Зверніть увагу. Квиток за 29 євро має мінімальну підписку на рік, тому ви можете скасувати її лише через 12 місяців. Після першого року ви зможете вже щомісяця скасовувати або поновлювати підписку.

Як купити квиток за 29 євро. Його можна замовити на сайті BVG, через один із додатків BVG (BVG Fahrinfo, BVG Ticket-App або BVG Jelbi) або купити його особисто в касі BVG, але не в квиткових автоматах.

Треба буде замовити підписку вартістю 29 євро до 10 числа календарного місяця, щоб вона почала діяти з 1 числа наступного місяця. Наприклад, якщо ви хочете почати використовувати квиток з 1 липня, вам потрібно буде придбати його до 10 червня.

Якщо у вас є обліковий запис клієнта BVG, ви можете перейти на тариф 29 євро без необхідності отримувати нову пластикову картку з чипом. Після заміни квитка ваш Deutschlandticket залишатиметься активним до 30 червня 2024 року.

Фото: В транспорті Берліна можна їздити за 29 євро на місяць (unsplash.com)

Де діє квиток Deutschlandticket за 49 євро

Квиток за 49 євро покриває поїздки регіональними поїздами фактично по всій Німеччині. Він дає доступ до всього громадського транспорту по всій країні (за винятком більшості швидкісних поїздів ICE, IC або EC). 49 євро будуть так само списуватися з вашого рахунку щомісяця після реєстрації.

Де купити квиток за 49 євро. Ви можете придбати підписку на квиток на сайті Deutsche Bahn, у додатку Deutsche Bahn Navigator або в туристичних центрах Deutsche Bahn по всій країні. Можна вибрати між цифровим квитком на телефоні або пластиковою карткою з мікрочіпом, яку буде надіслано вам поштою.

Якщо ви хочете скасувати квиток Deutschlandticket, зробити це треба до 10 числа місяця. Найпростіший спосіб зробити це за допомогою форми скасування за посиланням або в додатку Deutsche Bahn.

Знижки на квитки від роботодавців. Якщо ви працюєте в компанії де принаймні 5 співробітників, ви та колеги маєте право оформити Firmenticket (або "квиток компанії") для Deutschlandticket, вартість якого знижується до 34,30 євро на місяць (дізнатися більше про Firmenticket можна за посиланням). Що стосується квитка вартістю 29 євро, то знижка Firmenticket на нього не надається.

Фото: З Deutschlandticket можна подорожувати Німеччиною залізницею (за винятком швидкісних потягів ICE, IC або EC (unsplash.com)

Додаткові опції з Deutschlandticket. До 24 листопада 2024 року Deutschlandticket надавав доступ лише до регіональних поїздів, автобусів і трамваїв (за винятком швидких потягів IC, ICE або EC). Однак зараз ви можете використовувати проїзний і на кількох конкретних з’єднаннях IC між такими станціями: