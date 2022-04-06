ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Квин о Путине: он бандит и убийца, его привлекут к ответственности

Новина українською →
Киев, Среда 06 апреля 2022 12:13
Квин о Путине: он бандит и убийца, его привлекут к ответственности Фото: временная поверенная в делах США Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин назвала президента России Владимира Путина убийцей. Она заявила, что его стоит привлечь к ответственности за действия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Квин 24 каналу.

"Он бандит. Он убийца. Он военный преступник. И его привлекут к ответственности", - заявила Квин.

Она добавила, что теперь мир четко понимает, что Путин несет угрозу. Квин заверила, что США пытались предупредить об этом как можно больше людей и подготовиться.

Ранее мы сообщали, что Кристина Квин назвала войну России против Украины стратегическим провалом Путина.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Путин военный преступник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки