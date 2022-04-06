Квин о Путине: он бандит и убийца, его привлекут к ответственности
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин назвала президента России Владимира Путина убийцей. Она заявила, что его стоит привлечь к ответственности за действия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Квин 24 каналу.
"Он бандит. Он убийца. Он военный преступник. И его привлекут к ответственности", - заявила Квин.
Она добавила, что теперь мир четко понимает, что Путин несет угрозу. Квин заверила, что США пытались предупредить об этом как можно больше людей и подготовиться.
Ранее мы сообщали, что Кристина Квин назвала войну России против Украины стратегическим провалом Путина.
Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Путин военный преступник.
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