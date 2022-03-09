Квин о протестах в РФ: масштаб нельзя назвать огромным, но он все равно впечатляет

"Количество протестующих нельзя назвать огромным, но оно все равно впечатляет - учитывая то, что Россия делает с демонстрантами. Я имею в виду, что с учетом очень суровых наказаний, которые Россия применяет к демонстрантам, тот факт, что тысячи людей до сих пор готовы выйти, - для меня это по-прежнему является важным показателем", - заявила Квин.

По ее мнению, в стране есть прослойка элиты, молодых людей, технически подкованных, думающих, которые могут обходить медийные ограничения и фильтровать информацию от пропагандистов.

Именно молодые люди и активисты и могут запустить такого рода движения.

"И даже если это еще не дошло до масштабов Майдана, тот факт, что до сих пор выходят тысячи, показывает, что в России есть осведомленность о том, что делает правительство, а также группа, значительная группа россиян, недовольных тем, что сейчас происходит", - добавила она.

Кристина Квин выразила надежду, что эти тысячи могут превратиться в миллионы.

"Я надеюсь на это (увеличение протестов. - Ред.), потому что я искренне считаю, что все россияне должны быть глубоко возмущены тем, что их правительство делает от их имени", - добавила она.