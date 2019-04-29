В Квебеке эвакуировали более 7,7 тыс. людей из-за половодья

В канадской провинции Квебек из-за разлива рек, вызванного весенним половодьем, эвакуировали 7,7 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

Сообщается, что никто не пострадал, все люди находятся в безопасности.

В частности, несколько тысяч человек получили приказ на немедленную эвакуацию в городе Сен-Март-сюр-ле-Лак, находящимся в 50 км к востоку от Монреаля, где вода прорвала дамбу.

Ранее также сообщалось об угрозе прорыва дамбы на реке Руж примерно в 140 км к западу от Монреаля. Из опасной местности были вывезены порядка 250 жителей.

На данный момент известно, что от разлива рек в Квебеке пострадали более 5,5 тыс. жилых домов.

Напомним, 25 апреля мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава.Сообщалось, что осадки в столице Канады к субботе могут достигать 25-35 мм.

Ранее сообщалось, что циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы.