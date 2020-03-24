Квартири, автомобілі та рахунки в банках США: Петрашко оновив декларацію

Фото: Ігор Петрашко (twitter/glavcom)

За 2019 рік Петрашко отримав 13,67 млн зарплати у холдингу Олега Бахматюка "Укрлендфармінг"

Новий міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко оновив дані у своїй декларації, він вказав квартири, житлові будинки та автомобілі. Такі дані в декларації чиновника.

В оновленій декларації Петрашко вказав квартиру в Києві площею 89,60 кв. м, яку він декларував у першій версії документа. Квартира належить дружині міністра Світлані та 2 його синів - Максиму і Матвію.

У декларації зазначено, що чиновник разом з дружиною і синами володіють будинком площею 409,2 кв м під Києвом (с. Романків Обухівського району). Там же, у Романкові, дружина Петрашко Світлана володіє земельною ділянкою площею 0,15 га. Також дружина міністра є співвласницею квартири (33,3%) площею 109,1 кв м в Росії.

Петрашку належать три автомобіля: Suzuki Vitata S 2016 року випуску, Mitsubishi Outlander 2006 року, а також Range Rover Sport 2017 року випуску, яким володіє разом з дружиною.

За 2019 рік Петрашко отримав 13,67 млн зарплати в холдингу Олега Бахматюка "Укрлендфармінг", а також близько 12 454 грн процентного доходу в Приватбанку і "Укргазбанку".

Також Петрашко зберігає 808 157 доларів в американському банку Morgan Stanley, ще на 15 764 доларів у нього відкритий спільний рахунок з дружиною в Citibank в Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" встановили, що Петрашко у першій декларації не задекларував квартиру в Москві і особняк під Києвом.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував більше 1 млн гривень зарплати за рік.