Квартиру затопили, а платити не хочуть? Як змусити сусідів відшкодувати збитки

Українці, які живуть у багатоповерхових будинках, практично завжди ризикують зіткнутись із залиттям квартири. Інколи винуватцем такої неприємної події стають сусіди, які згодом відмовляються брати участь у ремонті або ж надавати компенсацію за спричинену матеріальну та моральну шкоду.
Докладніше про обов'язки власників нерухомості щодо відшкодування матеріальних та моральних збитків (завданих іншим особам), а також алгоритм дій при затопленні оселі та необхідні при цьому документи, розповів у коментарі РБК-Україна адвокат Адвокатського об'єднання "Актум" Михайло Зуєв.
Згідно з чинним Цивільним кодексом України (ЦКУ), власник нерухомого майна не може:
Крім того, шкода (завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю) особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну іншої людини, відшкодовується у повному обсязі - особою, яка її завдала.
"Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини", - зауважив експерт.
Крім того, Зуєв навів роз'яснення з постанови пленуму Верховного суду України "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди".
Йдеться про те, що "шкода, заподіяна особі й майну громадянина, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла - за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними та шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи".
Відповідно до статті 23 ЦКУ, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
Адвокат пояснив, що моральна шкода "полягає у душевних переживаннях, яких фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна".
При цьому моральна шкода може відшкодовуватись:
За словами Зуєва, винуватцем залиття квартири може бути:
Експерт надав також покрокову інструкцію: як діяти та як фіксувати спричинену матеріальну й моральну шкоду внаслідок залиття квартири
Перш за все, необхідно зафіксувати факт затоплення.
"Викличте представника керуючої компанії/ЖЕКу/ОСББ чи іншої організації. Вони повинні скласти Акт про залиття квартири - визначити винуватця та причину залиття квартири й зафіксувати наявні пошкодження", - пояснив адвокат.
Він уточнив, що в такому Акті обов'язково зазначаються:
"Обов'язково зробіть фото/відео пошкоджень - це важливі докази для суду", - наголосив Зуєв.
Після цього, за його словами, потрібно оцінити збитки - завдану майнову шкоду.
"Зверніться до незалежного оцінювача, який складе Звіт про матеріальні збитки (вартість ремонту, зіпсованого майна тощо)", - пояснив адвокат.
Крім того, він порадив намагатись врегулювати конфлікт в досудовому порядку - надіслати претензію винуватцю (сусідам) з вимогою відшкодування збитків.
"При складанні Акту фіксації пошкодження вашого майна в результаті затоплення квартири, ви можете звертатися до сусідів щодо відшкодування шкоди у грошовому еквіваленті або відшкодування (авансування) послуг щодо ремонтних робіт", - розповів експерт.
Він додав, що при цьому потрібно у письмовій (довільній) формі викласти:
Такий документ юрист радить надіслати рекомендованим листом - із повідомленням про вручення.
"У таких справах ключову роль відіграє правильно оформлений Акт про затоплення. Якщо сусіди не йдуть на контакт, не намагайтесь домовитися "по-доброму" - дійте рішуче, але у правовому полі. Ми супроводжуємо подібні справи на всіх етапах - від складання претензії до судового рішення", - поділився адвокат.
Зуєв наголосив: у разі відмови винуватця від добровільного відшкодування заподіяної вашому майну шкоди, необхідно звертатись з позовною заявою до суду - для захисту своїх прав.
До позовної заяви (складеної відповідно до вимог чинного законодавства) потрібно обов'язково додати такі документи:
Адвокат уточнив, що підтвердити обсяг завданих збитків може:
Насамкінець, до позовної заяви потрібно додати:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли можна робити "шумний" ремонт у квартирі, щоб уникнути скарг сусідів і штрафів
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