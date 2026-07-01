Квартиру пропагандиста РФ Лебедєва в Києві продали: хто новий власник

"Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м², розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів", - йдеться у повідомленні.

За цей актив змагалися два учасники, а фінальна ціна склала 13 500 001 гривень, що майже на 3 млн гривень більше початкової вартості. У результаті переможцем аукціону стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем.

Також у ФДМУ поінформували, що кошти від продажу санкційного майна будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тобто, ці гроші будуть працювати на відновлення держави.

Фото: квартира Лебедєва (facebook.com/natalukha)

"Ця квартира більше не є символом безкарності російського пропагандиста. Відтепер це ще один приклад того, як майно осіб, які підтримували війну проти України, перетворюється на ресурс для відновлення нашої держави. Санкції мають не лише політичні, а й цілком реальні економічні наслідки", йдеться у дописі.

Також у ФДМУ додали, що активи тих, хто працював проти України, більше не служать своїм колишнім власникам і тепер працюють на Україну.