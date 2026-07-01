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Квартиру пропагандиста РФ Лебедева в Киеве продали: кто новый владелец

01:07 01.07.2026 Ср
3 мин
Сколько стоила квартира и куда пойдут деньги?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Артемий Лебедев (скриншот с видео)

Во вторник, 30 июня, Фонд госимущества Украины успешно провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву. Теперь у нее новый владелец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 м², расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов", - говорится в сообщении.

За этот актив соревновались два участника, а финальная цена составила 13 500 001 гривен, что почти на 3 млн гривен больше начальной стоимости. В результате победителем аукциона стало ООО Центр исследований беспилотных систем.

Также в ФГИУ сообщили, что средства от продажи санкционного имущества будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. То есть эти деньги будут работать на восстановление государства.

Фото: квартира Лебедева (facebook.com/natalukha)

"Эта квартира больше не является символом безнаказанности российского пропагандиста. Теперь это еще один пример того, как имущество лиц, поддерживавших войну против Украины, превращается в ресурс для восстановления нашего государства. Санкции имеют не только политические, но и вполне реальные экономические последствия", говорится в сообщении.

Также в ФГИ добавили, что активы тех, кто работал против Украины, больше не служат своим бывшим собственникам и теперь работают на Украину.

Что известно об Артемии Лебедевой

Артемий Лебедев - это российский дизайнер, предприниматель и блоггер. Он основал компанию WebDesign, которая впоследствии получила название Студия Артемия Лебедева, где занимает должность генерального директора и является совладельцем.

В своих социальных сетях, где за ним следят более полумиллиона пользователей, Лебедев регулярно распространяет антиукраинские нарративы и пропаганду.

Запрет на въезд в Украину он получил еще в 2017 году после того, как публично назвал российскую оккупацию Крыма "идеальным". С 2022 года Лебедев находится под украинскими санкциями.

К наиболее резонансным антиукраинским действиям Лебедева относятся:

  • съемки на территории разрушенного российскими войсками завода "Азовсталь";
  • селфи на крыше захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции;
  • создание пропагандистского репортажа об оккупации ЗАЭС для кремлевских СМИ.

В июне 2022 Лебедев незаконно посетил территорию Запорожской АЭС, где подготовил заказной сюжет для российских информационных ресурсов. уже в марте 2023 года Служба безопасности Украины объявила ему подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УК - оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как было изъято имущество

В июле 2023 года ВАКС полностью удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение о взыскании активов Лебедева в пользу государства.

В список конфискованного имущества вошли две квартиры в Киеве площадью 138,5 и 193,2 квадратных метров. Одно жилье находилось в непосредственной собственности Лебедева, другое – в его опосредованном владении через бизнес-партнера Константина Моршнева.

Позже, в сентябре 2023 года, правительство передало конфискованные активы Лебедева ФГИУ для дальнейшей приватизации или передачи в аренду. Известно, что полученные от реализации санкционного имущества средства будут направлять в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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