Квартиру пропагандиста РФ Лебедева в Киеве продали: кто новый владелец

"Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 м², расположенная в историческом центре Киева с видом на Золотые Ворота, нашла нового владельца по результатам открытых конкурентных торгов", - говорится в сообщении.

За этот актив соревновались два участника, а финальная цена составила 13 500 001 гривен, что почти на 3 млн гривен больше начальной стоимости. В результате победителем аукциона стало ООО Центр исследований беспилотных систем.

Также в ФГИУ сообщили, что средства от продажи санкционного имущества будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. То есть эти деньги будут работать на восстановление государства.

Фото: квартира Лебедева (facebook.com/natalukha)

"Эта квартира больше не является символом безнаказанности российского пропагандиста. Теперь это еще один пример того, как имущество лиц, поддерживавших войну против Украины, превращается в ресурс для восстановления нашего государства. Санкции имеют не только политические, но и вполне реальные экономические последствия", говорится в сообщении.

Также в ФГИ добавили, что активы тех, кто работал против Украины, больше не служат своим бывшим собственникам и теперь работают на Украину.