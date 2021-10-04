Квартиру за криптовалюту купить нельзя, - глава НБУ

"И позиция НБУ в этом вопросе - виртуальные активы не являются средством платежа в Украине, а также не могут быть предметом обмена на имущество, товары, работы или услуги. Это принципиально. В законе это отражено", - сказал он.

Шевченко заявил, что Нацбанк не будет создавать возможности для параллельного обращения чего-то, что определено как нематериальное благо. "Ведь то, что у нас называют "виртуальная валюта", это не валюта по сути, а набор, элемент цифрового кода, такой нематериальный актив", - добавил он.

По его словам, есть определение FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием средств), что такое виртуальный актив. Это цифровое представление стоимости, которым можно торговать или передавать в цифровом виде.

"И вы можете иметь такие виртуальные активы у себя в кошельке, но для того, чтобы купить что - то материальное - квартиру, машину и все такое, сначала надо провести их обмен на фиатную валюту, а именно - на гривну", - констатировал Шевченко.