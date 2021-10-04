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Квартиру за криптовалюту купити не можна, - голова НБУ

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон "Про віртуальні активи", імплементація якого розтягнута в часі. Але принципова позиція НБУ полягає в тому, що єдиним засобом платежу залишається гривня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка виданню LB.uа.

"І позиція НБУ в цьому питанні - віртуальні активи не є засобом платежу в Україні, а також не можуть бути предметом обміну на майно, товари, роботи чи послуги. Це принципово. У законі це відображено", - сказав він.

Шевченко заявив, що Нацбанк не буде створювати можливості для паралельного обігу чогось, що визначено як нематеріальне благо. "Адже те, що у нас називають "віртуальна валюта", це не валюта по суті, а набір, елемент цифрового коду, такий собі нематеріальний актив", - додав він.

За його словами, є визначення FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - Група розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням коштів), що таке віртуальний актив. Це цифрове представлення вартості, яким можна торгувати чи передавати в цифровому вигляді.

"І ви можете мати такі віртуальні активи у себе в гаманці, але для того, щоб купити щось матеріальне - квартиру, машину і таке інше, спочатку треба здійснити їх обмін на фіатну валюту, а саме - на гривню", - констатував Шевченко.

Нагадаємо, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко привітав ухвалення Верховною радою закону "Про віртуальні активи". Проте він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.

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Національний банк України