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Квартиру за криптовалюту купить нельзя, - глава НБУ

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 17:48
Квартиру за криптовалюту купить нельзя, - глава НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон "О виртуальных активах", имплементация которого растянута во времени. Но принципиальная позиция НБУ заключается в том, что единственным средством платежа остается гривна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко изданию LB.иа.

"И позиция НБУ в этом вопросе - виртуальные активы не являются средством платежа в Украине, а также не могут быть предметом обмена на имущество, товары, работы или услуги. Это принципиально. В законе это отражено", - сказал он.

Шевченко заявил, что Нацбанк не будет создавать возможности для параллельного обращения чего-то, что определено как нематериальное благо. "Ведь то, что у нас называют "виртуальная валюта", это не валюта по сути, а набор, элемент цифрового кода, такой нематериальный актив", - добавил он.

По его словам, есть определение FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием средств), что такое виртуальный актив. Это цифровое представление стоимости, которым можно торговать или передавать в цифровом виде.

"И вы можете иметь такие виртуальные активы у себя в кошельке, но для того, чтобы купить что - то материальное - квартиру, машину и все такое, сначала надо провести их обмен на фиатную валюту, а именно - на гривну", - констатировал Шевченко.

Напомним, председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной радой закона "О виртуальных активах". Однако он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривна.

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