ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Квартиру за криптовалюту купити не можна, - голова НБУ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 17:48
Квартиру за криптовалюту купити не можна, - голова НБУ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон "Про віртуальні активи", імплементація якого розтягнута в часі. Але принципова позиція НБУ полягає в тому, що єдиним засобом платежу залишається гривня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка виданню LB.uа.

"І позиція НБУ в цьому питанні - віртуальні активи не є засобом платежу в Україні, а також не можуть бути предметом обміну на майно, товари, роботи чи послуги. Це принципово. У законі це відображено", - сказав він.

Шевченко заявив, що Нацбанк не буде створювати можливості для паралельного обігу чогось, що визначено як нематеріальне благо. "Адже те, що у нас називають "віртуальна валюта", це не валюта по суті, а набір, елемент цифрового коду, такий собі нематеріальний актив", - додав він.

За його словами, є визначення FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - Група розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням коштів), що таке віртуальний актив. Це цифрове представлення вартості, яким можна торгувати чи передавати в цифровому вигляді.

"І ви можете мати такі віртуальні активи у себе в гаманці, але для того, щоб купити щось матеріальне - квартиру, машину і таке інше, спочатку треба здійснити їх обмін на фіатну валюту, а саме - на гривню", - констатував Шевченко.

Нагадаємо, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко привітав ухвалення Верховною радою закону "Про віртуальні активи". Проте він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів